Heute geht die bereits achte Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie über die Bühne. Tags zuvor haben neue Protestaktionen stattgefunden. In mehreren Betrieben rund um den Chemiepark Linz, wie bei Aurorium, Nufarm, Thermo Fisher Scientific sowie Borouge International, wurden am Mittwoch mehrstündige Streiks abgehalten, wie die Gewerkschaft GPA mitteilte.

Zuletzt stellte der Fachverband Chemische Industrie (FCIO) infrage, ob diese Streiks rechtlich gedeckt sind, solange der alte KV noch gilt. Die Gewerkschaft beharrt hingegen auf ihrem Streikrecht.

Das bieten die Arbeitgeber

Die Ausweitung der Streikmaßnahmen sei die Reaktion auf das aktuelle Angebot der Arbeitgeber, erklärte die GPA. Dieses liege bei 0,5 Prozent plus 300 Euro Einmalzahlung oder 2 Prozent ab Oktober 2026 bis April 2028. Nach Berechnungen der Gewerkschaft entspricht dies einer jährlichen Erhöhung von 0,79 Prozent – die GPA fordert eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3 Prozent.

Der FCIO hatte nach den bisherigen Verhandlungsrunden auf Deutschland gezeigt. Dort sei 2026 in der Chemiebranche eine Nulllohnrunde vereinbart worden. Der Kostenabstand gegenüber den Mitbewerbern auf dem wichtigsten Absatzmarkt der heimischen Industrie würde somit steigen.

Zähe Verhandlungen

„Der Zorn der Beschäftigten ist weiterhin groß, weil die Arbeitgeberseite bisher jegliche Wertschätzung vermissen lässt“, so Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Oberösterreich laut Aussendung. „Es bleibt zu hoffen, dass auch die Arbeitgeber den Ernst der Lage endlich verstanden haben und den Weg für konstruktive Verhandlungen freimachen.“ Heute ab 13 Uhr gehen die Gespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft daher in die bereits achte Runde.

Die rund 230 Unternehmen der Chemischen Industrie sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem in der Produktion von Pharmazeutika, Kunststoffen und Kunststoffwaren, Fasern, Lacken, Düngemitteln oder auch organischen und anorganischen Chemikalien.