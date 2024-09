Boris Becker feierte seine dritte Hochzeit am Samstagabend in der Abtei „La Cervara“ in Portofino. Bereits am Freitag hatte er zusammen mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro einen glamourösen Auftritt bei einer Pre-Party in einem Luxusrestaurant hingelegt. Die Hochzeitsfeier selbst fand im kleinen Kreis mit etwa 80 Gästen, darunter Prominente wie Model Naomi Tara Lievens, Fußballlegende Ruud Gullit und Pharma-Milliardär Willi Beier, statt.

Die Trauung war diskret, und Becker versuchte, die Fotos der Feierlichkeiten geheim zu halten, vermutlich um diese später zu verkaufen. Auch der Hochzeitskuchen wurde verborgen, um ungewollte Einblicke zu vermeiden. Am Freitag zeigten sich Becker und Lilian barfuß und entspannt, während Becker an seinem Hochzeitstag eher zurückhaltend war. Sein Sohn Noah postete ein Selfie mit Boris Kodjoe, wobei der Zeitpunkt des Bildes unklar bleibt.

Es scheint, dass Becker in seiner neuen Beziehung Ruhe und Glück gefunden hat, und vielleicht wird das Sprichwort „Aller guten Dinge sind drei“ in Bezug auf seine Ehen zutreffen.