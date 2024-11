Popstar Taylor Swift ist die große Gewinnerin der heurigen MTV Europe Music Awards (EMA). Bei der Preisverleihung am Sonntag im englischen Manchester, bei der auch der verstorbene Sänger Liam Payne geehrt wurde, erhielt sie vier Trophäen. Sie wurde als beste Künstlerin, für das beste Video wie auch das beste Live-Video und den besten US-Act geehrt. Die südafrikanische Sängerin Tyla folgte mit drei Auszeichnungen für beste Afrobeats, bester R&B und bester afrikanischer Act.

Die besten Bilder des Abends:

Taylor Swift bricht erneut alle Rekorde

Swift war in insgesamt sieben Kategorien nominiert und stand damit auch an der Spitze der Nominierungen. Sie bedankte sich in einer Videobotschaft bei ihren Fans.

Zu den weiteren Gewinnern des Sonntagabends gehörten Sabrina Carpenter, deren Hit "Espresso" als bester Song ausgezeichnet wurde, Ariana Grande, die den Preis für den besten Pop erhielt, und Eminem, der in der Kategorie bester Hip-Hop triumphierte. Der Preis für den besten K-Pop ging an Jimin, der mexikanische Sänger Peso Pluma gewann den Preis für den besten Latin, während der aus Manchester stammende Liam Gallagher den Preis für den besten Rock erhielt. Der US-Sänger Benson Boone gewann in der Kategorie "Beste Neuerscheinung".

Das waren die schönsten Outfits des Abends:

Die Show wurde von Sängerin Rita Ora moderiert. Sie gedachte des verstorbenen One Direction-Mitglieds Liam Payne, der im vergangenen Monat bei einem Sturz vom Balkon eines Hotelzimmers im dritten Stockwerk in Buenos Aires ums Leben kam. Er wurde 31 Jahre alt. "Er war ein großer Teil der MTV-Welt und meiner Welt und ich denke, auch ein großer Teil eurer Welt und aller hier heute Abend", sagte sie sichtlich gerührt. Rita Ora hatte mit Payne für den Song "For You" 2018 zusammengearbeitet.