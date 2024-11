Prinz William (42) und Topmodel Heidi Klum (52) auf einem Quadratmeter - wie das? Für den guten Zweck ist alles möglich, und der ging am 6. November 2024 in Kapstadt im Mittelpunkt, bei der Verleihung des „4. Earthshot Prize“ statt. Die Auszeichnung wurde einst von Prinz William ins Leben gerufen, sie ehrt bahnbrechende Umweltprojekte. Prinzessin Kate gehe es gut, versicherte William, sie habe ihn jedoch nicht auf die Reise begleiten können.

Die Veranstaltung zog zahlreiche prominente Gäste an, darunter eben auch das deutsche Topmodel Heidi Klum (51), die Schauspielerin Nina Dobrev, bekannt aus „Vampire Diaries“, sowie die Models Winnie Harlow und Billy Porter, der als Gastgeber durch den Abend führte. Klum war direkt von ihrer schlagzeilenträchtigen Halloween-Party in New York nach Südafrika gejettet. Sie zog in einem atemberaubenden roten One-Shoulder-Kleid fast mehr Aufmerksamkeit auf sich als Prinz William (42), der im lässigen grau-karierten Sakko und Turnschuhen erschien.

Umweltschützerin Heidi Klum: „Kinder tragen meine Kleidung nach“

Die Preisverleihung fand in einer wiederverwendbaren Öko-Kuppel statt, die Nachhaltigkeit symbolisierte. Die Gäste schritten über einen grünen Teppich, der die Verbindung von Glamour und Umweltschutz unterstrich. Aus fast 2.500 Nominierten aus 75 Ländern wurden fünf Gewinner in den Kategorien „Schutz und Wiederherstellung der Natur“, „Reinigung unserer Luft“, „Wiederbelebung unserer Ozeane“, „Aufbau einer abfallfreien Welt“ und „Reparatur unseres Klimas“ ausgezeichnet. Jeder Preisträger erhielt eine Förderung von umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro zur Umsetzung seiner Projekte.

Heidi Klum zeigte sich begeistert von der Initiative: „Als jemand, der seine Plattform nutzt, um sich für eine bessere Zukunft für unsere Kinder einzusetzen, bin ich zutiefst inspiriert von der Ambition des Earthshot Prize, Lösungen für einen gesunden Planeten zu finden und zu unterstützen.“ Auch sie sieht sich als nachhaltige Umweltschützerin: „Meine Kinder tragen meine Kleidung nach.“

William lobte Kreativität der Preisträger

Prinz William betonte in seiner Rede die Bedeutung globaler Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel und lobte die Kreativität und den Einsatz der Preisträger. Die Anwesenheit internationaler Stars verlieh der Veranstaltung zusätzliche Strahlkraft und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit von Umweltschutzmaßnahmen.

Laut der britischen Zeitung „Daily Mail“ erzählte er im Gespräch mit BBC und Sky News, wie er sich privat auf die Veranstaltung vorbereitet hat. Er und seine Familie würden oft darüber sprechen, wie sie zu Hause zum Klimaschutz beitragen können: „Jede Familie versucht, alles zu tun, was sie kann, um der Umwelt zu helfen. Wir gehen alle Grundlagen des Recyclings durch und stellen sicher, dass wir den Wasserverbrauch minimieren und das Licht ausschalten, wenn wir das Haus verlassen und so weiter“, zählte er auf: „Und wir stellen sicher, dass das, was wir in der Umgebung tun, sinnvoll ist. Ich denke, jede Familie hat diese Gespräche. Du versuchst einfach zu tun, was du kannst.“

Die musikalischen Darbietungen von Künstlern wie Davido, Diamond Platnumz und dem Ndlovu Youth Choir rundeten den Abend ab und feierten die kulturelle Vielfalt Afrikas. Die Veranstaltung in Kapstadt markierte das erste Mal, dass der Earthshot Prize auf dem afrikanischen Kontinent verliehen wurde, was die globale Reichweite und Relevanz der Initiative unterstreicht.