Seit sieben Jahren ohne einen Tropfen Alkohol - für Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson ist das ein Grund zum Feiern. Auf ihrem Instagram Account teilte die 44-Jährige ihren Erfolg mit ihren mehr als 6,3 Millionen Followern: „Heute vor 7 Jahren bin ich selbst ins Licht der Alkoholfreiheit getreten.“

Lange Jahre war sie dem Alkohol verfallen, 2017 zog die dreifache Mutter selbst die Reißleine und machte eine Therapie. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut. Sie habe aufhören müssen, Alkohol zu trinken, um sich wieder selbst zu finden. Schon 2022, als sie ihre fünfjährige Alkoholabstinenz feierte, schrieb Simpson auf Instagram: „Das Wichtigste, was ich in den letzten 5 Jahren gelernt habe, ohne dass Alkohol ein Wachmann für Flucht ist, ist, dass ICH das KANN und IMMER überstehen werde. Ich bin zu so ziemlich allem fähig, was mir wichtig genug ist, um mich zu konzentrieren. Ich bin anwesend. Ich bin tief inspiriert. Ich bin entschlossen. Ich bin ehrlich. Ich sorge mich um andere Menschen.

Um ihre Alkohol- und Tablettensucht machte die Sängerin kein Geheimnis. In ihrer Autobiografie „Open Book“ beschreibt sie jenen 31. Oktober 2017 - in den USA groß als Halloween gefeiert -, wie ihr klar geworden sei, dass sie ein Alkoholproblem habe. Als Auslöser für ihre Sucht nennt sie Missbrauch in der Jugend durch Freunde ihrer Eltern. Dies habe sie jedoch jahrelang verheimlicht. Eine emotionale Belastung, die sie mit Alkoholmissbrauch kompensiert habe.

Jessica Simpson ist seit 2014 mit dem ehemaligen Footballspieler Eric Johnson verheiratet. Sie haben drei Kinder: Maxwell Drew (2012), Ace Knute (2013) und Birdie Mae (2019).