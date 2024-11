Was für eine schöne Überraschung für Sängerin Loona („Bailando“): Während eines Konzerts in München kam ihr Lebensgefährte Mark van der Waal auf die Bühne, kniete vor ihr nieder und hielt um ihre Hand an. Dabei griff der ehemalige Bauunternehmer selbst zum Mikrofon und sang seiner Zukünftigen ein Ständchen.

Dafür wählte der Bräutigam in spe einen ganz besonderen Song aus. Von Bryan Adams gab‘s den Klassiker „Everything I do, I do it for you“ für Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt. Dafür hat van der Waal wochenlang geübt.

Auf Instagram kommentierte die 50-jährige gebürtige Niederländerin ihr Liebesglück: „Mark kam, sang und gewann.“ Das Paar kennt sich bereits seit den frühen 1990er-Jahren, gefunkt hat es aber erst später. Seit 2009 sind sie ein Paar, van der Waal ist auch der Manager der Sängerin. Wann geheiratet wird, hat das Paar noch nicht offiziell mitgeteilt.