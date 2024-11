Mutterfreuden bei Schauspielerin Margot Robbie. Wie „People“ und „Daily Mail“ von gut informierten Quellen erfahren haben wollen, brachte die 34-Jährige am 17. Oktober ihr erstes Kind zur Welt – einen Jungen. Vater Tom Ackerley (34), ein britischer Filmproduzent, wurde bereits nahe ihres Anwesens in Venice Beach (Kalifornien) gesichtet, als er Windeln und weitere Babyutensilien besorgte.

Offiziell haben sich Robbie und Ackerley noch nicht zu der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes geäußert. Eine Anfrage von „People“ blieb unbeantwortet. Auch der Name ist also noch geheim.

Margot Robbie wünschte sich „Weihnachtsessen mit vielen Kindern“

Die stolzen Eltern hielten sich auch während der Schwangerschaft sehr bedeckt. Keiner der beiden gab Interviews dazu, lediglich eine Bestätigung von ihrem Management wurde publiziert. Spätestens bei Robbies Besuch beim Tennis Grand Slam in Wimbledon im Juli hätte sie ihr bevorstehendes Mutterglück aber nicht mehr geheim halten können.

2018 sprach die gebürtige Australierin im Online-Magazin „Porter“ darüber, wie ihre idealen familiären Zukunftspläne aussehen: „Wenn ich auf die kommenden 30 Jahre blicke, dann möchte ich ein großes Weihnachtsessen mit vielen Kindern sehen.“

Im Juli besuchten Tom Ackerley und Margot Robbie - bereits mit deutlich sichtbarem Babybauch - den Tennisklassiker in Wimbledon © IMAGO / Javier Garcia / Shutterstock

Robbie und Ackerley heirateten 2016

Robbie und Ackerley sind seit mittlerweile rund zehn Jahren ein Paar. Sie lernten sich 2013 am Set des Weltkriegsdramas „Suite Française“ kennen, aber noch nicht lieben. Das dauerte etwa ein Jahr. „Ich war das ultimative Single-Mädchen. Bei dem Gedanken an eine Beziehung musste ich kotzen“, erzählte Robbie der „Vogue“ 2016. Doch Ackerley löste etwas in ihr aus. „Wir waren so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt, aber ich dachte: ‚Oh, er würde meine Liebe nie erwidern. Mach es nicht so seltsam, Margot‘“, schilderte sie und führt weiter aus: „Sei nicht dumm und sag ihm, dass du ihn magst. Und dann passierte es und ich dachte, natürlich sind wir zusammen. Das macht so viel Sinn, wie noch nie etwas Sinn gemacht hat.“

2016 danach heirateten sie im privaten Rahmen in Byron Bay, Australien. Gemeinsam betreiben sie auch die Produktionsfirma LuckyChap, zu deren bekanntesten Filmen „Saltburn“, „Promising Young Woman“ und der Megablockbuster „Barbie“, in dem Robbie die Hauptrolle spielte, gehören.

Ackerley wurde in Surrey, Großbritannien, geboren. Laut Informationen der „Daily Mail“ freuen sich seine Eltern nun bereits über ihr insgesamt zwölftes Enkelkind.