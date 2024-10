Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence hält ihr Privatleben normalerweise gut vor den Kameras versteckt. Nun wurde die 34-Jährige, die nicht offiziell in den sozialen Medien vertreten ist, aber mit einem sichtbaren Babybauch in Los Angeles abgelichtet.

Aktuelle Aufnahmen, auf denen Lawrence auf dem Weg zum Dinner zu sehen ist, sprechen eine eindeutige Sprache: Die Schauspielerin und ihr Ehemann, Kunstgalerist Cooke Maroney (40), werden zum zweiten Mal Eltern und machen Söhnchen Cy (2) damit zum großen Bruder. Das hat am Sonntag auch ein Sprecher der Hunger Games-Darstellerin gegenüber der US-amerikanischen Modezeitschrift „Vogue“ bestätigt.

Zwei Fehlgeburten

Der Hollywoodstar wurde im Frühjahr 2022 erstmals Mutter eines Sohnes. Die Geburt von Cy, der nach dem amerikanischen Maler Cy Twombly - dem Lieblingskünstler ihres Ehemannes - benannt wurde, stellte die frischgebackene Mutter vor große Herausforderungen. Die neue Mutterrolle war für Lawrence zu Beginn mit großer Unsicherheit und vielen Ängsten verbunden.

„Es ist so beängstigend, über Mutterschaft zu sprechen. Weil es bei jedem anders ist. Wenn ich sage: ‚Es war von Anfang an toll‘, werden einige Leute denken, bei ihnen war das nicht so, und sich schlecht fühlen. Zum Glück habe ich so viele Freundinnen, die ehrlich waren. Die sagten: ‚Es ist beängstigend.‘ Man findet vielleicht nicht sofort eine Verbindung oder Liebe“, beschrieb die Schauspielerin ihre Gefühlswelt damals in einem Interview mit der „Vogue“. Ihre Sorgen seien jedoch schnell nach der Geburt wieder verschwunden.

Im damaligen Interview machte die 34-Jährige zudem zwei Fehlgeburten öffentlich, die der Geburt ihres ersten Sohnes vorangingen.

Seit 2019 verheiratet

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney heirateten im Oktober 2019 in Rhode Island an der US-Ostküste. Sie sollen sich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt haben. Im Februar 2022 krönte schließlich Söhnchen Cy das Liebesglück.

Die Schauspielerin wurde mit ihrer Rolle als Katniss Everdeen in der Filmreihe „Die Tribute von Panem“ weltberühmt. Sie spielte in etlichen weiteren Filmen mit und wurde im Laufe ihrer Karriere mit drei Golden Globes und einem Oscar (für den Film „Silver Linings“) ausgezeichnet.