Einige Tage war es sehr still auf dem Instagram-Account von Georgina Rodríguez (30). So still, dass sich ihre Fans schon sorgten. Über 64 Millionen Follower zählt das Model auf Instagram. Nun gibt die Freundin von Cristiano Ronaldo (39) Entwarnung und erklärt, dass sie für mehrere Tage im Krankenhaus war.

Georgina Rodríguez musste stationär behandelt werden

Die Frage, wo Georgina Rodríguez steckte, ist nun jedoch geklärt – sie litt unter einer Lungenentzündung und musste einige Tage in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine beunruhigende Nachricht, doch die 30-Jährige gibt Entwarnung.

In einer Instagram-Story meldet sich das Model bei ihren Followern. „Endlich wieder zu Hause! Ich habe vier Tage im Krankenhaus mit Pneumonia verbracht. Es geht mir besser, aber ich ruhe mich noch mit meiner Familie aus“, erklärt sie, dazu ein Foto aus dem Krankenbett. Bei Pneumonia handelt es sich um eine Lungenentzündung. In ihrem Statement bedankt sich die Argentinierin bei Ärzten und Pflegepersonal im Krankenhaus, die sich „so gut um mich gekümmert haben.“ Sie wisse die Hilfe sehr zu schätzen.

Die Aufnahme zu dem Statement stammt offenbar aus dem Krankenhaus. Das Foto zeigt ihren Arm, in dem noch ein Zugang steckt.

Georgina Rodríguez meldet sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans © Screenshot Instagram / Georgina Rodríguez

Liebe Grüße von ihren Kindern?

Die Arbeit scheint für Georgina trotz der Krankheit nicht stillgestanden zu sein – ein Laptop ist auf dem Foto zu sehen. Ebenfalls auf dem Tisch: Eine Karte mit Genesungswünschen, die von ihren Kindern zu stammen scheint. Zu erkennen ist das Wort „Mom“ und auch die Unterschrift von Christiano Junior (14), dem ältesten Sohn Ronaldos. Das Paar hat zwei leibliche Kinder: Bella (2) und Alana Martina (6). Der Zwillingsbruder der kleinen Bella verstarb bei der Geburt. Außerdem haben sie die Zwillinge Mateo und Eva (7), die über eine Leihmutter zur Welt kamen, sowie Cristiano Ronaldo Jr., 14, der aus einer früheren Beziehung des Fußballers stammt.

Cristiano Ronaldo konnte vermutlich nicht am Krankenbett seiner Liebsten sein. Er war mit seinem Verein Al-Nassr auf Reisen und stand in den vergangenen Tagen gleich zweimal auf dem Platz.