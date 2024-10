Prinzessin Madeleine von Schweden (42) ist im Sommer wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Zuvor lebte sie mit Ehemann Christopher O‘Neill (50) und den drei gemeinsamen Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6) in Florida.

Prinzessin Madeleine von Schweden wird zur Königin

Die drei Kinder besuchen seit kurzem eine schwedische Schule, dies sei einer der Gründe für den Umzug gewesen. Denn nur so könnte ihr Nachwuchs den Platz in der Thronfolge behalten. Ein weiterer Grund für die Rückkehr in die Heimat war wohl die Offiziersausbildung von Kronprinzessin Victoria an der norwegischen Verteidigungsakademie. Die 46-Jährige absolviere dafür einen Vollzeitkurs, daher müsse sie an anderer Stelle kürzertreten.

Royal-Experten waren sich bereits im Sommer sicher, dass die 42-Jährige künftig mehr Aufgaben übernehmen wird, um die anderen Mitglieder der Königsfamilie zu entlasten. Wie der Palast bekannt gibt, wird die Dreifach-Mama bereits in den kommenden zwei Wochen eine wichtige Aufgabe übernehmen.

Royale Urlaubsvertretung

Papa König Carl Gustaf und Ehefrau Silvia von Schweden treten eine Urlaubsreise nach Brasilien an. Wie „Expressen“ berichtet, wird Prinzessin Madeleine bis zu ihrer Rückkehr das Zepter übernehmen und kurzfristig zum Staatsoberhaupt. Die 42-Jährige stand in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik, ihr wurde vermehrt vorgeworfen, dass sie ihre royalen Pflichten vernachlässige, aber immer noch auf Staatskosten im Ausland leben würde.

In ihrer anstehenden Kurz-Regentschaft kann sie nun wohl ihr Image etwas aufpolieren und sich von einer besseren Seite zeigen.