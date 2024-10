Anfang Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz im Hause Lombardi: Der deutsche Sänger Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) hatten einen häuslichen Streit. Dieser endete für die Zweifach-Mama im Krankenhaus. Es folgten Vorwürfe der häuslichen Gewalt sowie ein Betretungsverbot für den Musiker. Lombardis Anwalt bestätigte den Streit, wies jedoch jegliche Gewaltvorwürfe zurück.

Seitdem mehren sich die Negativschlagzeilen, ein offizielles Statement der beiden rund um den besagten Abend gab es bisher noch nicht. Sie posteten lediglich ein paar Zeilen und riefen dazu auf, von weiteren Presseanfragen abzusehen, da es sich um eine Privatangelegenheit handle, die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen habe und man die Kinder schützen wolle.

Pietro Lombardi: Erstes Statement zu Gewaltvorwürfen

Am Donnerstagabend äußerte sich der 32-Jährige erstmals zu den angeblichen Gewaltvorwürfen und spricht Klartext. Nachdem diverse Vermutungen im Raum standen, stellt er klar: „Ja, die Polizei war an jenem Abend da und das war auch richtig so. Aber ich habe meine Frau niemals geschlagen“.

Doch was steckt hinter dem Klinikaufenthalt? Es wäre nach einem solchen Polizeieinsatz Routine, dass eine Untersuchung durchgeführt werden muss. „Aber es wurde nichts diagnostiziert“, stellt der Musiker klar. Der besagte Abend hätte Lombardi wachgerüttelt, er gestehe sich ein, ein Problem zu haben. „Ich war ein richtiges Arschloch. Ich habe Laura versprochen, dass ich an mir arbeiten werde. Ich werde versuchen, meine Emotionen besser in den Griff zu bekommen“, fügt er hinzu.

Rypa repostet das Video ihres Verlobten in ihrer Instagram-Story und findet klare Worte: „Ich versuche für meine Familie eine starke Frau zu sein und Stärke bedeutet für mich nicht sofort aufgeben, sondern aufzustehen und kämpfen. Alles was passiert ist, wird nicht verharmlost“. Sie bestätigt zudem, dass sie keine Verletzungen von dem besagten Vorfall davongetragen hätte. Mehr möchte die Zweifach-Mama zu dem Vorfall nicht sagen.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Ihre turbulente Liebesgeschichte

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verbindet eine turbulente Liebesgeschichte. Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder gekriselt, zwischenzeitlich hatte der Sänger sogar verkündet, wieder Single zu sein. Doch das Paar fand immer wieder zueinander. Im Jänner 2023 kam der gemeinsame Sohn Leano Romeo zur Welt, erst im August begrüßten sie mit Amelio ihr zweites gemeinsames Kind.

Mit Ex-Frau Sarah Engels, die Lombardi im Jahr 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ kennen und lieben gelernt hatte, hat der 32-Jährige ebenfalls einen gemeinsamen Sohn. Alessio kam 2015 auf die Welt, kurz darauf zerbrach die Ehe.