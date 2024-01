Vor Wochen hatte es noch Trennungsgerüchte um Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gegeben – jetzt teilen der Sänger und seine Verlobte via Instagram wunderschöne Nachrichten: „Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading“, schreiben sie zu einem Video, in dem ein paar rosafarbene Tulpen, ein Polaroid von dem Ultraschallfoto der 28-Jährigen sowie zwei kleine Schuhe mit der Aufschrift „Mum“ und „Dad“ zu sehen sind.

„Weiter schreiben die beiden: „Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen.“ Die Familie sei sehr glücklich und dankbar, die Nachricht mit allen teilen zu können.

In der Beziehung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa hatte es zuletzt gekriselt, zwischenzeitlich hatte der Sänger verkündet, wieder Single zu sein. Im Januar 2023 kam der gemeinsame Sohn Leano Romeo zur Welt. Lombardi hat mIt Ex-Frau Sarah Engels ebenfalls einen Sohn, auch Rypa bringt ein Kind aus einer anderen Beziehung mit.