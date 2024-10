Das Publikum der Talkshow von US-Schauspielerin Drew Barrymore (49) ging bei der letzten Folge durch ein Bad der Gefühle. In Anlehnung an Ex-Baywatch-Nixe Pamela Anderson (57) und ihren seit Monaten ausschließlich ungeschminkten öffentlichen Auftritte waren die Besucherinnen aufgerufen, ohne Make-up der Sendung beizuwohnen. Auch Gastgeberin Barrymore und ihre Gesprächspartnerin Valerie Bertinelli (64) - ebenfalls eine Schauspielerin - schminkten sich vor laufender Kamera ab. Viel wurde darüber gesprochen, wie es den Frauen in dem ungewohnten Zustand gehe.

Pamela Anderson inspiriert Drew Barrymore

Als schließlich Pamela Anderson die Runde ergänzte und darüber sprach, warum sie seit dem Vorjahr nur noch ungeschminkt auftrete, hatten manche der Anwesenden Tränen in den Augen. Die Rührung hielt aber nicht lange an, denn Drew Barrymore empfand die Ausführungen so inspirierend, dass sie sich ihre Extensions (Haarverlängerungen und -verdichtungen) aus der Frisur fischte und wegwarf. „Wir werden hier richtig ehrlich sein. Ein weiteres ganz großartiges Symptom der Prämenopause ist, dass du beginnst, deine Haare zu verlieren“, kommentierte Barrymore ihre künstlichen Haarteile. Dem Publikum blieb da nur noch eines: Jubel.