Schauspielerin Sarah Jessica Parker (59) hat es schon 2003 getan – vor Millionenpublikum. Sie hat sich selbst das Ja-Wort gegeben. Allerdings in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw in „Sex and the City“. 20 Jahre später fand sie eine prominente Nachahmerin: Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (32) heiratete sich 2023 selbst. Ihr fehlte der Bräutigam, denn ihr On-off-Partner Justin Bieber (30) heiratete bekanntlich nach der Trennung das Model Hailey Baldwin (27). Gomez feierte sich – und zelebrierte den Akt mit Freundinnen und Freunden. Das Phänomen hat bereits einen Namen: Sologamie. Angeblich liegt die Selbstheirat im Trend.

Und hat US-Popstar Britney Spears (42) nachgezogen: Von Männern scheint sie nach der Scheidung von ihrem dritten Ehemann Sam Asghari (30) vorerst genug zu haben. Auf Instagram präsentierte sie sich mit Hochzeitskleid und Schleier. „Der Tag, an dem ich mich selbst geheiratet habe“, heißt es unter dem Video. Und: „Ich erwähne es, weil es vielleicht peinlich oder dumm erscheinen mag, aber ich denke, es ist das Genialste, was ich je getan habe.“

Britney Spears hat zum vierten Mal geheiratet - dieses Mal keinen Mann © Imago Pictures

Die Scheidung des Promipaares war im Mai, Spears heuerte dafür die berühmt-berüchtigte Anwältin Laura Wasser (56) an, die unter anderem schon Angelina Jolie (59) im Scheidungskrieg gegen Brad Pitt (60) vertreten hat. Und die, wird gemunkelt, die Steilvorlage für Noah Baumbachs Film „Marriage Story“ war. Verkörpert wurde sie darin von Hollywoodstar Laura Dern (57), die dafür den Oscar als beste Nebendarstellerin erhielt.