Justin Timberlakes Anwalt freut sich laut eigener Aussage auf die Verteidigung des Popstars. Timberlake (43) war am Dienstagfrüh in Sag Harbor auf Long Island, etwa 150 Kilometer östlich New Yorks, wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und angeklagt worden. „Ich freue mich darauf, Herrn Timberlake bezüglich dieser Anschuldigungen energisch zu verteidigen“, teilte Edward Burke Jr. in einer Erklärung mit. „Ich werde zu gegebener Zeit viel zu sagen haben, warte derzeit aber auf die vollständige Aufklärung durch die Staatsanwaltschaft.“ Der nächste Gerichtstermin ist laut Staatsanwaltschaft für Ende Juli angesetzt.

Stoppschild überfahren

Timberlake soll laut einem Polizeibericht unter anderem ein Stoppschild überfahren haben und daraufhin von einer Streife angehalten worden sein. Nach einer Nacht auf der Wache sei der 43-Jährige nach einem Termin vor Gericht freigelassen worden. Der von der Polizei veröffentlichte „Mug Shot“, das Polizeifoto des ernst in die Kamera schauenden Weltstars in Gewahrsam, ging im Internet viral. Ein Beamter sagte laut einem Gerichtsdokument, Timberlakes Atem habe stark nach Alkohol gerochen. Der Popsänger sei unsicher auf den Beinen gewesen.

Wenig schmeichelhaft: Das Polizeifoto von Justin Timberlake © IMAGO / Sag Harbor Police Department

Spears-Lied hebt ab

Einen unerwarteten Nebeneffekt hat die Verhaftung Timberlakes für seine langjährige Ex-Freundin aus Jugendtagen, Britney Spears (42). Ihr Song „Criminal“ aus dem Jahr 2011 stürmt gerade die Charts und trendet auf den Streaming-Plattformen. Spears besingt darin einen Gauner und Bösewicht, in den sie dennoch verliebt wäre.

Timberlake, der mit der Schauspielerin Jessica Biel (42) verheiratet ist und zwei Kinder hat, ist derzeit mit einem neuen Album auf Tour. Der mehrfache Grammy-Gewinner (“Cry Me a River“, „What Goes Around... Comes Around“) plant ab Juli auch in Europa aufzutreten.