Justin Timberlake (43) hat sein für Dienstagabend (Ortszeit) geplantes Konzert in der US-Stadt New Jersey kurzfristig abgesagt. In einem Instagram-Beitrag am Abend bat er seine Fans um Entschuldigung. Grund sei „eine Verletzung, die mich vom Auftreten abhält“, schrieb der Popstar. Nach Angaben des „Billboard“-Magazins wurde der Post erst kurz vor dem eigentlichen Einlass in der Konzerthalle in New Jersey veröffentlicht.

Er selbst sei „so enttäuscht“, arbeite aber daran, so schnell wie möglich einen neuen Termin für das Konzert zu finden. „Ich verspreche, es wieder bei euch gutzumachen und euch die Show zu geben, die ihr alle verdient habt“, hieß es im Post des „Cry Me A River“-Sängers. Details zu seiner Verletzung gab er nicht an. Für die nächsten im Rahmen seiner „Forget Tomorrow World Tour“ geplanten Konzerte in Philadelphia am Freitag und in Washington am Sonntag waren laut Timberlakes Website weiterhin Tickets erhältlich.

Fans reagierten zwiegespalten

In den Kommentaren zu dem Post zeigen viele Anhänger Verständnis und senden dem Sänger Besserungswünsche. Einige reagierten aber auch enttäuscht und frustriert über die kurzfristige Verschiebung. „Unglaublich, dass du bis sechs gewartet hast, um uns das zu sagen“, kritisiert ein Fan. Ein anderer teilt mit einem traurigen Emoji mit, dass er bereits im Zug auf dem Weg sei. Es wird auch spekuliert, wie der Sänger sich so kurz vor der Show eine Verletzung zuziehen konnte.

Stopp in Europa, Spanien

Derzeit ist Justin auf seiner „Forget Tomorrow World Tour“. Sein nächster Halt wäre Philadelphia. Im Rahmen der Tour kommt er Ende Mai 2025 auch nach Europa.

Hochzeitstag auf der Bühne

Vor kurzem feierte er mit Gattin Jessica Biel (42) den zwölften Hochzeitstag. Er nutzte diese Gelegenheit, um auf der Bühne seine Liebe zu seiner Frau zum Ausdruck zu bringen: „Meine Frau ist heute Abend hier. Und heute ist unser zwölfter Hochzeitstag“, sagte er auf seinem Konzert in Montreal, wie auf einem Video zu sehen ist, das er auf Instagram postete. „Seid also nett zu ihr, Montreal. Sie teilt mich heute Abend mit euch allen.“ Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat zwei Kinder.