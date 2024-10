Nach Monaten der Spekulationen scheint es nun Gewissheit zu geben: Die Ehe zwischen dem Musikmogul Kanye West und der Architektin Bianca Censori steht vor dem Aus. Wie aus Insiderkreisen berichtet wird, hat sich das Paar in den letzten Wochen zunehmend auseinandergelebt. Der Rapper und die Architektin haben sich erst Ende 2022 das Ja-Wort gegeben.

Stürmischer Beziehungsstart

Kanye West, der nach seiner Scheidung von Reality-Star Kim Kardashian oft in den Schlagzeilen war, überraschte viele, als er plötzlich eine neue Beziehung mit der wenig bekannten Bianca Censori einging. Censori, die als Architektin für Wests Modeunternehmen Yeezy tätig war, galt lange als seine enge Vertraute. Die beiden schienen ein perfektes Paar zu sein – kreative Köpfe, die im beruflichen wie im privaten Leben harmonierten.

Tokyo und Australien

Berichten zufolge hat Kanye West vor, nach Tokyo zu ziehen, um dort ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Bianca Censori hingegen besucht gerade ihre Familie in Australien. Die genauen Hintergründe für das Liebes-Aus der beiden sind bislang noch unklar. Der letzte öffentliche Auftritt des Paares fand vor wenigen Wochen eben in Tokio statt, als sie gemeinsam shoppen gingen.

Vorschnelle Eheschließung?

Die Beziehung verlief von Anfang an nicht ohne Turbulenzen. Es kursierten schnell Gerüchte, dass West und Censori sich vorschnell in die Ehe gestürzt hätten. Kritiker warfen West vor, noch nicht über seine Ex-Frau Kim Kardashian hinweg zu sein, während andere behaupteten, dass Censori von dem immensen Druck der Medien und der öffentlichen Erwartung überwältigt wurde.

Schleichendes Ende oder plötzliche Wende?

Die Gerüchte um das Ende der Ehe wurden in den letzten Monaten immer lauter. Während das Paar anfangs noch häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurde, blieben öffentliche Auftritte in letzter Zeit aus. Besonders auffällig: Kanye West, der für seine medienwirksamen Auftritte bekannt ist, hat sich seit Wochen zurückgezogen. Bianca Censori hingegen soll sich vermehrt auf ihre Karriere konzentrieren und in sozialen Medien stiller geworden sein.

Verschiedene Quellen berichten, dass das Ehe-Aus von beiden Parteien bereits beschlossen sei, jedoch aus Rücksicht auf familiäre und berufliche Verpflichtungen bisher nicht öffentlich kommuniziert wurde. Insider sprechen von „unüberbrückbaren Differenzen“, die sich vor allem um Wests unvorhersehbares Verhalten und seine oft provokativen öffentlichen Äußerungen ranken. Seit einem Jahr soll Censoris Familie versucht haben, Bianca zu überzeugen, West zu verlassen. Sie sorgten sie sich wegen der kontrollierenden Art von West. Bis heute hat Censori noch kein einziges Wort gesprochen, wenn sie mit ihrem Mann zusammen aufgetreten war.

Kein Ende der Spekulationen

Mit dem möglichen Ende ihrer Beziehung nehmen die Spekulationen jedoch kein Ende. Ein besonders hartnäckiges Gerücht besagt, dass Kanye West bereits eine neue Frau an seiner Seite haben soll. Ob an diesen Spekulationen etwas Wahres dran ist, bleibt unklar, denn West hat sich bisher nicht öffentlich zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Ein weiteres heißes Thema sind finanzielle Auseinandersetzungen. Berichten zufolge soll Censori einen festen Anteil an Wests Yeezy-Imperium fordern, was in den kommenden Monaten für Schlagzeilen sorgen könnte. Auch hier gibt es jedoch keine offiziellen Bestätigungen.