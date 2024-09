Wenn es nach der ehemaligen serbischen Tennisspielerin und Ehefrau von Ex-Fußballstar Bastian Schweinsteiger, Ana Ivanović, geht, dann gehört der Fuschlsee in Salzburg eigentlich zu Bayern. Denn die 36-Jährige veröffentlichte am Dienstag einen Instagram-Beitrag mit den Worten: „Schaut aus wie die Karibik, fühlt sich an wie die Karibik, ist aber Bayern“.

Inzwischen hat die Ex-Sportlerin ihren Beitrag geändert – auf Instagram fragten viele Fans, welcher See in Bayern das denn sein soll. Eine Nutzerin meint, dass sie in Geografie etwas besser aufpassen hätte sollen.

Gemeinsame Pärchen-Urlaube

Schweinsteiger und seine Frau bereisen gerne zusammen die Welt. Erst vor kurzem waren sie im Pärchen-Urlaub in Schweden und in Griechenland sowie in München bei einem der Adele-Konzerte. Und jetzt sollte es wieder in Bastis Heimat Bayern gehen - zumindest in die Nähe davon.