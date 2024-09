Am Tag des US-Open-Finales in New York brachte das deutsche Tennis-Ass Sabine Lisicki ihr erstes Kind zur Welt. Die 34-Jährige wurde Mutter einer Tochter, ihr Name ist Bella. Auf der Social-Media-Plattform Instagram postete die Berlinerin ein Foto, wie ihre Hände und die ihres Partners den Kopf der Neugeborenen halten. „Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und Glück, während wir uns geehrt fühlen, Bella in unserer Welt willkommen zu heißen“, schrieb sie unter das Bild.

Der Vater des Kindes ist unbekannt. Das ist nicht überraschend, da die Deutsche ihr Privatleben geheim hält. Selbst die bevorstehende Geburt war der Öffentlichkeit nur zum Teil bekannt. „Der Termin ist im Herbst“, verriet Lisicki – mehr nicht. In den Kommentaren fanden sich zahlreiche Gratulanten ein. So gratulierte etwa Ex-Ski-Star Lindsey Vonn.

Ihr sportliches Comeback gab Lisicki 2022 nach langer Verletzungspause. Ihren letzten Auftritt auf der internationalen Tennis-Bühne hatte sie im Dezember 2023 in Duabi, wo sie bereits in der ersten Runde ausschied. Für sie ist aber klar, dass sie nach ihrer Schwangerschaft auf den Court zurückkehren will. „Tennis ist mein Leben. Ich habe immer noch so viel Spaß am Spielen.“