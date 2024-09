Luke Mockridge (35) hat mit verächtlichen Äußerungen über die Paralympics großes Entsetzen ausgelöst. In einem Gespräch mit den Gastgebern des „diedeutschenpodcast“ Nizar und Shayan wurde über die Entstehung der Spiele für Menschen mit Behinderung diskutiert. „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“ Gemeinsam mit den Gastgebern amüsiert sich Mockridge über seinen eigenen Witz. Das Video wurde auf dem Instagram-Kanal des Podcasts veröffentlicht.

Die Kritik zu dem Video ist heftig und wird immer größer - auch unter dem Clip selbst finden sich viele negative Kommentare. „Ekelhaft“, „Widerlich“, „Pfui“ sind nur einige Statements, die gepostet wurden. Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel, die seit einem Trainingsunfall 2018 querschnittgelähmt ist, äußerte sich via Instagram ebenfalls zu den Aussagen von Mockridge: „Für die Frage, warum Menschen sich den Mund fusselig reden, weil es immer noch welche gibt, die so eine menschenverachtende Sch** erzählen und behinderte Menschen einfach so niedermachen!!!“ Und weiters: „Es ist unfassbar.“

Mockridge sorgte in der Vergangenheit immer wieder für viel Kritik. Er hatte einst als Comedian zu den Sender-Gesichtern von Sat1 gezählt. Im August 2021 hatte er eine Auszeit angekündigt und war seither im Fernsehen kaum mehr in Erscheinung getreten. Er selbst berichtete vor drei Jahren von Anschuldigungen gegen ihn in sozialen Netzwerken und von der Anzeige einer Ex-Partnerin, die nach eigenen Angaben einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen habe. Mockridge wies die Vorwürfe zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein. Nach einer Bildschirmpause soll der Komiker ab 12. September wieder als Moderator auf Sat.1 zu sehen sein. Der Sender kündigte die neue Show „Was ist in der Box? - Das Comedy-Quiz“ an.