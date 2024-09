Der angesehene Musiker, Rocker und Frontmann der serbischen Rockband „Riblja chorba“, Bora Đorđević, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Die tragische Nachricht wurde vom Manager der Gruppe, Bane Obradović, auf der offiziellen „Fish Broth“-Seite auf Facebook bekannt gegeben:

„Liebe Freunde, mit Trauer und Trauer teilen wir Ihnen mit, dass unser Freund und Bruder Borisav Bora Đorđević uns verlassen hat. Ruhe in Frieden, unser lieber Boki“, so der traurige Text.

Bora wurde vor zwei Wochen wegen seines schlechten Gesundheitszustands und einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus in Ljubljana eingeliefert. Der Sänger wurde aufgrund von Komplikationen aufgrund einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung an Sauerstoff und anschließend an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Komplikationen aufgrund einer Lungenerkrankung

Der Manager der Gruppe, Bane Obradović, gab daraufhin gegenüber den lokalen Medien eine Erklärung ab: „Aufgrund von Komplikationen aufgrund einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung muss Bora derzeit beatmet werden. Wir hoffen auf bessere Nachrichten in der kommenden Zeit.“ Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.

Bis zum letzten Tag begleitete ihn seine Frau Dubravka Milaković, 28 Jahre jünger als er, die seine dritte Frau war. Sie lebten zusammen in Slowenien und Dubravka besuchte ihn jeden Tag, während er im Krankenhaus lag, berichtet die Zeitung Drbija Danas.