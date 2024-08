Leonhard Baumgartner hat am Samstagabend den Klassik-Nachwuchswettbewerb "Eurovision Young Musicians" in der norwegischen Kulturhauptstadt Bodø gewonnen, teilte die EBU als Veranstalterin mit. Der 17-jährige Geiger ging mit Henri Vieuxtemps' Violinkonzert Nr. 5 in a-Moll (1. Satz) ins Rennen und konnte sich gegen die restlichen zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchsetzen. ORF 2 zeigt die Aufzeichnung der Finalshow am heutigen Sonntag ab 22.15 Uhr.

Hinter Baumgartner belegten Hugo Svedberg aus Schweden und Fabian Johannes Egger aus Deutschland die Plätze 2 und 3. Darüber hinaus ritterten junge Talente aus Armenien, Belgien, Frankreich, Polen, Schweiz, Serbien, Tschechien und dem Gastgeberland Norwegen um den Sieg.

Baumgartner ist bereits mehrfach ausgezeichnet

Leonhard Baumgartner, geboren 2007 in Wien, studierte ab 2019 an der Kunstuniversität Graz bei Regina Brandstätter und ab 2022 an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Dora Schwarzberg. Meisterklassen besuchte er bei Ana Chumachenco, David Frühwirth, Yair Kless, Paul Roczek, Kirill Troussov und Pavel Vernikov. Zu seinen bisherigen Auszeichnungen zählen der zweite Preis bei Il Piccolo Violino Magico 2021, der ersten Preis bei der Zhuhai International Mozart Competition 2022 und der Discovery Award der International Classical Music Awards 2023. Er ist London Young Musician of the Year 2023 im Fach Violine und Stipendiat der Internationalen Musikakademie Liechtenstein.

Die 1982 gegründete Klassik-Eurovision für junge Musikerinnen und Musiker findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Vor dem frisch gebackenen Wettbewerbsgewinner Baumgartner sicherten sich bereits fünf Studierende aus Österreich den Sieg: Julian Rachlin gewann 1988, Lidia Baich 1998, Dalibor Karvay 2002, Alexandra Soumm 2004 und Ziyu He 2014.