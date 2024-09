Die Schlagerwelt trauert um Michaela Ahlrichs-Wedig, die unter ihrem Künstlernamen Ela bekannt wurde. Die Sängerin, die in den 1990er Jahren als Teil des Trios Valerie‘s Garten Erfolge feierte, verstarb unerwartet im Alter von nur 55 Jahren. Ela wurde insbesondere durch den Song „Nächstes Mal am Ende der Welt“ bekannt, der für zehn Wochen in den deutschen Charts blieb und zu einem ihrer größten Erfolge wurde. Valerie‘s Garten, bestehend aus Ela, Doris Gellhaus und Stefanie Lügger, war ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene und trat unter anderem in der beliebten ZDF-Hitparade auf.

Für September waren zahlreiche Konzerte in ganz Deutschland geplant gewesen, von Hamburg über Hannover bis Berlin und Frankfurt.

Den Tod hatte „ZDF-Hitparade“-Moderator Uwe Hübner (63) auf Facebook bekannt gegeben. „Ich erfuhr es letzten Samstag, wenige Stunden, nachdem es geschehen ist. Ihr Mann informierte mich“, schrieb Hübner, und weiter:. „Die Welt soll wissen, dass sie einen wunderbaren Menschen, eine fantastische Stimme, einen wahren Fels in der Brandung verloren hat“. Er beschrieb Ela als einen „wunderbaren Menschen“ und „wahren Fels in der Brandung“. Den Tod bestätigte außerdem ihre Geburtsstadt Vechta: „Leider ist es traurige Gewissheit.“ Demnach sei sie am 24. August gestorben.

Ihr größter Hit: „Nächstes Mal am Ende der Welt“

Der plötzliche Tod der Künstlerin hat nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre Fans und die Musikwelt tief erschüttert.

Ela live in der ZAG Arena im März 2023 © IMAGO/Ulrich Stamm

Fünfte beim Eurovision Song Contest 1997

Neben ihrer Karriere mit Valerie‘s Garten verfolgte Ela auch eine Solokarriere. 1997 nahm sie am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil und belegte den fünften Platz. Ihre kraftvolle Stimme und charismatische Bühnenpräsenz machten sie zu einer festen Größe in der Schlagerwelt.

Zuletzt war Ela in ihrer Heimatstadt Vechta aktiv, engagierte sich in sozialen Projekten und nahm den Song „He Ho Stoppelmarkt“ auf, der mit dem örtlichen Jahrmarkt in Verbindung steht. Ihre Verbundenheit zur Gemeinschaft machte sie auch außerhalb der Musikszene beliebt. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt, Ela wird am 20. September im Kreise ihrer Familie beigesetzt.