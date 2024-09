Das Hauptaugenmerk am Geirangerfjord lag am Samstag auf Prinzessin Märtha Louise und ihrem Schamanen Durek Verrett. Doch im Schatten des umstrittenen Hochzeitspaares zog eine junge Liebe viele Blicke auf sich. Prinz Sverre Magnus (18), der Neffe der Braut, präsentierte sich erstmals händchenhaltend und sichtlich glücklich an der Seite seiner Freundin Amalie Giæver Macleod.

Über die junge Norwegerin ist noch nicht so viel bekannt. Der Prinz und sie sollen allerdings schon länger ein Paar sein. Giæver Macleod soll sogar schon vergangene Weihnachten mit den skandinavischen Royals gefeiert haben, wie der dänische Fernsehsender „TV2“ berichtet hat. Generell wirkte das Verhältnis der Freundin des Prinzen, der sich selbst zu seinem Beziehungsstatus übrigens noch nicht geäußert hat, mit dem norwegischen Hof sehr vertraut. Offizielle Stellungnahme gibt es aber noch keine.

Amalie Giæver Macleod und Prinz Sverre Magnus bei ihrer Ankunft in Geiranger © IMAGO / Ppe

Wer ist Amalie Giæver Macleod?

Kennengelernt haben sollen sich Sverre Magnus und Giæver Macleod in der Schule. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon besuchte die letzten Jahre die „Elvebakken Videregående Skole“ in Oslo. Im Juni feierte er den Abschluss seiner 13-jährigen Schullaufbahn.

Während sich die Mitglieder der norwegischen Königsfamilie auf der Hochzeit hinsichtlich Sverre Magnus und seiner Partnerin bedeckt hielten, plauderte Bjørg Thorhallsdottir (49) ein paar Details aus. Die Malerin ist eine enge Freundin von Märtha Louise und Durek Verrett und daher auch mit den anderen Familienmitgliedern vertraut.

„Ich mag alle Kinder von Märtha sehr gern und habe deshalb viel mit ihnen gesprochen. Außerdem finde ich Sverre Magnus‘ Amalie absolut fantastisch und wunderschön“, schwärmte Thorhallsdottir laut „Gala“. Sie kenne Giæver Macleod schon seit Jahren und halte sie für eine „fantastische Ergänzung für die königliche Familie“.

Dass die Frau an der Seite des Prinzen ein hohes Ansehen in seiner Familie genießt, beweist wohl auch ihr Outfit bei der Gala nach der Trauung. Ihr elegantes braunes Kleid wurde vor Jahren bereits von ihrer Schwiegermutter in spe, Kronprinzessin Mette-Marit, ausgeführt.