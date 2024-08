Prinz Joseph Wenzel Maximilian Maria von und zu Liechtenstein ist der älteste Sohn von Erbprinz Alois von Liechtenstein und Erbprinzessin Sophie, Enkel von Fürst Hans-Adam II. (79). Als Ururenkel von Kaiser Franz Joseph I. von Österreich und Elisabeth von Bayern, der berühmten Sisi, trägt er eine traditionsreiche Vergangenheit auf seinen Schultern. Doch was ihn besonders herausstechen lässt, ist sein beeindruckendes Vermögen. Über eine Stiftung ist er einziger Begünstigter der LGT Group, der weltweit größten Private-Banking- und Vermögensverwaltungsgruppe.

Das Haus Liechtenstein zählt zu den wohlhabendsten Dynastien Europas, nicht zuletzt dank einer geschickten Verwaltung ihres riesigen Finanzportfolios, das Immobilien, Banken und Kunstsammlungen umfasst. Schätzungen zufolge liegt das Vermögen der Familie bei mehreren Milliarden Euro. Dies macht Prinz Joseph Wenzel zum reichsten Thronfolger Europas, ein Titel, der mit einem enormen Druck und Verantwortung einhergeht.

Mit seiner Rolle als zukünftiger Thronfolger hadert der 29-Jährige jedoch. Gegenüber dem „Volksblatt“ sagte er einst: „Ich denke, in gewisser Weise habe ich immer im Hinterkopf, dass ich eines Tages die Rolle meines Vaters übernehmen werde. Das ist das Schicksal des Erstgeborenen. Aber ich habe nie besonderen Wert darauf gelegt.“ Und weiter: „Es gab Tage, an denen ich ein gewisses Fernweh nach einem Leben mit Optionen und Möglichkeiten verspürte, die es für mich nicht gibt.“ Privat ist wenig über ihn bekannt, noch nie sah man eine Frau an seiner Seite. Überhaupt gelten die Liechtensteiner unter den europäischen Royals als unbekannteste Familie. Die Mitglieder rund um Fürst Hans-Adam II. halten sich gerne bedeckt.

Große Anfordernisse an künftigen Regenten

Der 1995 geborene Prinz wird eines Tages das Fürstentum Liechtenstein regieren, ein kleines, aber wirtschaftlich starkes Land, das für seine politische Stabilität und seinen hohen Lebensstandard bekannt ist. Doch der Reichtum bringt auch Herausforderungen mit sich. In einer Welt, die zunehmend auf soziale Gerechtigkeit und Transparenz setzt, muss Joseph Wenzel seine Rolle als künftiger Fürst und Verwalter eines großen Vermögens mit Bedacht erfüllen. Insbesondere steht er vor der Aufgabe, das Wohl seines Volkes zu sichern und gleichzeitig das Familienvermögen nachhaltig zu verwalten.

Während Joseph Wenzel den Thronfolger-Thron in Sachen Vermögen anführt, gibt es auch andere prominente europäische Thronfolger, deren Reichtum ihnen eine ähnliche Bürde auferlegt.

1. Prinzessin Estelle von Schweden

Die kleine Prinzessin Estelle (12), Tochter von Kronprinzessin Victoria von Schweden, ist die Thronfolgerin eines Königshauses mit einem geschätzten Vermögen von mehreren Hundert Millionen Euro. Die schwedische Monarchie ist für ihre moderne und bodenständige Haltung bekannt, doch hinter den Palastmauern verbergen sich bedeutende Immobilien und Investments. Prinzessin Estelle wächst mit der Aussicht auf eine zukünftige Verantwortung auf, die weit über den königlichen Glanz hinausgeht.

Prinzessin Estelle mit ihren Eltern Prinz Daniel, Kronprinzessin Viktoria und ihrem kleinen Bruder Prinz Oscar © IMAGO/Mikael Fritzon/TT

2. Prinz George von Cambridge

Als Sohn von Prinz William und Herzogin Kate ist Prinz George (11) nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der reichsten Thronfolger der Welt. Die britische Monarchie besitzt nicht nur die berühmten königlichen Paläste und Ländereien, sondern auch ein umfangreiches privates Vermögen. Prinz George wird eines Tages das Erbe einer jahrhundertelangen Geschichte und eines riesigen finanziellen Netzwerks antreten.

Prinz Georg (links) mit seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate und seinen Geschwistern Louis und Charlotte © IMAGO/PPE

3. Amalia, Prinzessin von Oranien (20)

Die niederländische Thronfolgerin, Prinzessin Amalia, hat ebenfalls ein beeindruckendes Erbe vor sich. Die niederländische Königsfamilie zählt zu den wohlhabendsten Monarchien Europas, wobei das Vermögen in Immobilien, Kunstsammlungen und verschiedenen Beteiligungen steckt. Mit zunehmendem Alter muss sich Amalia nicht nur auf ihre zukünftige Rolle als Königin vorbereiten, sondern auch lernen, wie sie das enorme Familienvermögen verantwortungsvoll verwaltet.

Prinzessin Amalia mit ihrem Vater König Willem-Alexander und ihrer Mutter Königin Maxima © IMAGO/Andre Weening

Balance zwischen Tradition und Moderne

Trotz ihres immensen Reichtums stehen die europäischen Thronfolger oft vor der Herausforderung, in einer sich wandelnden Gesellschaft moderne Werte zu vertreten. Verantwortung, Transparenz und Nachhaltigkeit sind Schlagworte, die den zukünftigen Monarchen Europas zunehmend begleiten. Während ihre Vermögen gewaltig sind, müssen sie gleichzeitig die Erwartungen der Bevölkerung erfüllen und sich als moderne Führungspersönlichkeiten etablieren.

Für Prinz Joseph Wenzel bedeutet dies, in der Tradition des Hauses Liechtenstein nicht nur als reicher Fürst, sondern auch als volksnaher und verantwortungsbewusster Monarch in Erscheinung zu treten. Das Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne, zwischen Reichtum und sozialer Verantwortung, wird in den kommenden Jahren zu einer seiner größten Herausforderungen werden.