Thommy Ten (37) und Amélie van Tass (37) gaben sich bereits 2022 ganz spontan, nur mit ihrem Hund „Koni Hundini“ als Trauzeugen, das Ja-Wort in der „Little White Wedding Chapel“ in Las Vegas. Knapp zwei Jahre später, holten sie das große Hochzeitsfest mit der Familie und Freunden in der Steiermark, im Weingut und Winzerhotel Kolleritsch, nach. Im Anschluss verbrachte das Paar die Flitterwochen in Österreich, bevor sie wieder auf der großen Bühne standen.

Dreifach zauberhaft

Nun verkündete das Zauberkünstler-Paar, dass sie bald zu dritt sein werden. Die neue Show der Niederösterreicher „Dreifach Zauberhaft!“ entpuppt sich als süße Botschaft. „Ein Baby zu bekommen ist das größte Kunststück überhaupt, das wir je erleben durften. Wir freuen uns sehr auf die magische Zeit zu dritt“, verrät das Ehepaar der „Krone“.

Nach Babypause zurück nach Amerika

Ende August, am 24. und 25., kann man Ten und van Tass bei „Magic in Vienna“ in der Wiener Staatsoper beim Zaubern erleben, bevor sie sich in die wohlverdiente Babypause zurückziehen werden. Im März 2025 ist das Promi-Zauberkünstler-Paar mit „Dreifach Zauberhaft“ im Rahmen ihrer Österreich-Tournee wieder im Einsatz. Im Anschluss geht es wieder zurück in ihre Wahl-Heimat Amerika, dort wollen sie wieder regelmäßig in Las Vegas auftreten.

Erfolge in Las Vegas

Ten und van Tass haben insgesamt 500 Shows im Rahmen des Engagements „America‘s Got Talent Vegas Live“ als Headliner absolviert. „Las Vegas ist uns als Stadt so sehr ans Herz gewachsen, es ist so viel mehr als der Strip, sondern voller Facetten und herrlicher Natur in nächster Nähe“, schwärmt von Tass in einem Interview.