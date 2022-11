Thommy Ten (bürgerlich Thomas Höschele) und Amélie von Tass (bürgerlich Christina Gruber) haben in Las Vegas geheiratet: Die beiden Zauberkünstler aus Österreich waren nicht zufällig in der Stadt, hatten sie doch bis an den Tag vor der Hochzeit als Headliner von "America's Got Talent Vegas Live" aufgetreten. Insgesamt 500 Shows hatten Ten und von Tass im Rahmen des Engagements absolviert: "Las Vegas ist uns als Stadt so sehr ans Herz gewachsen, es ist so viel mehr als der Strip, sondern voller Facetten und herrlicher Natur in nächster Nähe", schwärmt Amélie von Tass von der Stadt.



Eine große Feier soll es wohl erst 2024 geben, nächstes Jahr gehen die beiden Magier, die auch als "The Clairvoyants" auftreten, durch Fernsehshows wie "Die große Chance", "Das Supertalent" und "America's Got Talent" bekannt geworden sind, wieder auf Österreichtournee. (u. a. am 28. April in Klagenfurt, 29. April in Villach, 30. April in Graz).