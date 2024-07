Bereits am 30. Oktober 2022 haben sich Thommy Ten und Amélie van Tass in Las Vegas das Jawort gegeben. Die beiden Zauberkünstler aus Österreich waren zum damaligen Zeitpunkt nicht zufällig in der Stadt, sie standen bis zum Tag vor der Hochzeit als Headliner von „America‘s Got Talent Vegas Live“ auf der Bühne.

500 Shows in Las Vegas

Insgesamt 500 Shows hatten Ten und von Tass, die mit bürgerlichen Namen Thomas Höschele und Christina Gruber heißen, im Rahmen des Engagements absolviert. „Las Vegas ist uns als Stadt so sehr ans Herz gewachsen, es ist so viel mehr als der Strip, sondern voller Facetten und herrlicher Natur in nächster Nähe“, schwärmt von Tass in einem Interview.

Die damalige Trauung ging sehr spontan über die Bühne, ohne Freunde und Familie, lediglich ihr Hund „Koni Hundini“ war als (Trau-)Zeuge anwesend.

Nun, knapp zwei Jahre später, holten sie die romantische Hochzeitsfeier mitsamt Familie und Freunden nach. Im Weingut und Winzerhotel Kolleritsch in der steirischen Gemeinde Tieschen versammelten sich dafür rund 100 Gäste, wovon manch einer gar extra mit dem Helikopter angeflogen kam.

Hawaiian Night, Trauung am See und Auftritte befreundeter Künstler

„Es ist einfach wunderschön, einen solchen Tag mit Familie und Freunden, den Menschen, die uns am meisten am Herzen liegen, zu feiern“, äußerten sich die Brautleute gegenüber der Krone. Gefeiert wurde über mehrere Tage hinweg, der Auftakt für das Hochzeitsspektakel war ein Hawaiianischer Abend. Der Festakt selbst fand auf einem See statt. Befreundete Künstler wie „Alle Achtung“ oder „Ina Regen“ begleiteten die Feierlichkeiten musikalisch.

Ina Regen am 20.7.24 auf der Donaubühne Tulln © APA / H.eder

Direkt im Anschluss an ihre Hochzeit in der Heimat ging es für das Paar in die Flitterwochen. Die verbringen die Künstler in Österreich, bevor sie am 24. und 25. August mit „Magic in Vienna“ ihre Fans in der Wiener Staatsoper verzaubern werden.