Prinzessin Lilibet (3) ist nach Angaben ihrer Mutter Herzogin Meghan ein ziemlich lautstarkes Kleinkind. „Ich ermutige unsere Tochter dazu, die mit drei Jahren ihre Stimme absolut gefunden hat, und darauf sind wir so stolz“, so Meghan bei einem Besuch in Kolumbien.

„Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man seine Stimme nicht nutzt, wenn man gehört werden muss oder etwas zu sagen hat.“ Die 43-Jährige berichtete wiederholt über Druck während ihrer Zeit im britischen Königshaus.

Mädchen sollen gehört werden

Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (39) waren auf Einladung von Vizepräsidentin Francia Márquez mehrere Tage in Kolumbien zu Besuch. Lilibet und ihr Bruder Prinz Archie (5) waren auf der Reise nicht dabei.

„Ich möchte sicherstellen, dass Mädchen das Gefühl haben, dass ihre Stimmen gehört und Buben dazu erzogen werden, Mädchen zuzuhören“, sagte Meghan bei einer Podiumsdiskussion in der Stadt Cali. „Die Rolle der Männer ist dabei entscheidend – und mein Mann ist ein Beispiel dafür.“ Sie selbst finde Inspiration bei starken Frauen wie ihrer Mutter Doria Ragland, sagte Meghan.

Ehemann Harry rief die anwesenden jungen Menschen auf, in ihren Gemeinden etwas zu verändern. „Der Weg, den ihr gewählt habt, wird einen Unterschied machen, der Hunderte oder sogar Tausende junger Menschen inspiriert und Veränderungen bewirkt“, sagte der Fünfte der britischen Thronfolge.

Auf Reisen

Die Reise nach Kolumbien war der zweite öffentliche Auslandstrip des Paares in diesem Jahr, im Mai waren die beiden in Nigeria. Seitdem sie 2020 ihre royalen Pflichten abgelegt haben, sind Harry und Meghan nicht mehr im Auftrag der Krone beziehungsweise der britischen Regierung unterwegs. Sie haben mehrere zum Teil wohltätige Projekte ins Leben gerufen.