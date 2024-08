Das deutsche Supermodel Heidi Klum (51) gilt bereits seit Jahren als Halloween-Königin. Die Vierfach-Mama liebt es, sich zu verkleiden und in extravagante Kostüme zu schlüpfen. Ihre alljährliche Halloween-Party in New York City ist längst zu einem der begehrtesten Events des Jahres geworden. Viele Promis reißen sich um eine Einladung.

Erste Details

Besonders in den vergangenen Jahren versucht sie sich immer wieder selbst zu übertreffen. Das bereite ihr jedes Mal „schlaflose Nächte“, wie sie in einem Interview mit dem „People“-Magazin verrät. Die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin verkleidete sich beispielsweise als Jessica Rabbit, alte Frau, Fiona aus „Shrek“ oder Alien.

Damit die Überraschung am 31. Oktober gelingt, herrscht unter dem Jahr strengste Geheimhaltung. Die 51-Jährige gibt lediglich einige kleine Hinweise in den sozialen Medien. In einem aktuellen Frage-Antwort-Format in ihrer Instagram-Story verrät sie nun ein erstes Detail: „Ich bin so aufgeregt wegen Halloween. Es wird so gut werden. Es wird ein Partnerkostüm.“

Klum und Ehemann Tom Kaulitz (34) setzten bereits in den vergangenen Jahren auf abgestimmte Verkleidungen, so schritten die beiden im letzten Jahr als Pfau und Pfauen-Ei, im Jahr davor als Fischer und Wurm, über den Roten Teppich.

Es bleibt weiterhin spannend, für welches Kostüm sich das deutsche Model in diesem Jahr entscheiden wird.