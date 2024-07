Sommer, Sonne, Dolce Vita - nicht nur in der Steiermark und in Kärnten sind viele mit Beginn der Sommerferien in Urlaubsstimmung und auf dem Weg in den Süden. So wie bei Familie Klum-Kaulitz., stehen auch bei vielen Stars stehen derzeit die Zeichen auf Erholung. In Venedig lassen es sich Moderatorin und Model Heidi Klum und ihr Mann, der Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz (34), derzeit zusammen mit Bruder Bill Kaulitz (34) gutgehen. Auf Instagram postete die 51-Jährige entspannte Bilder und kurze Reels von ihrem Trip in die Lagunenstadt.

Neben einer sichtlich entspannten Gondelfahrt stand auch Kultur auf dem Programm. So besuchte die Moderatorin mit ihrem Mann auch verschiedene Ausstellungen auf der Kunstbiennale Venedig, darunter den deutschen und japanischen Pavillon. Aber auch kulinarische Genüsse kamen nicht zu kurz. So standen allerlei Dolci, Pizza Parma und andere Köstlichkeiten auf dem Tisch.