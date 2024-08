Am 3. August 2019 ist Topmodel Heidi Klum mit dem um 17 Jahre jüngeren Tom Kaulitz, Gitarrist der Band „Tokio Hotel“, in Capri vor den Traualtar getreten. In einem Kleid vom Modehaus Valentino sagte sie damals zu dem Deutschen „Ja“ auf einer Luxus-Yacht - und seitdem gibt die 51-Jährige ihren Fans und Followern in den sozialen Netzwerken immer wieder Einblicke in ihr Eheleben und ihr Liebesglück.

Nun feiert das Ehepaar seinen bereits fünften Hochzeitstag und auch zu diesem Anlass veröffentlicht Klum mehrere Fotos von sich und ihrem Gatten am Strand. „Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ich liebe dich Tom“ schreibt sie zu einer Serie von Bildern, auf denen beide eng umschlungen zu sehen sind.

Klum, die neben ihrer Modelkarriere auch als Moderatorin (“Germany`s Next Top Model“) oder Jurorin (u.a. “America´s Got Talent“) tätig ist, war bereits zwei Mal verheiratet: Von 1997 bis 2003 war die heute 51-Jährige aus Bergisch Gladbach mit dem Starfriseur Ric Pipino liiert. Aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore ging ihre Tochter Leni hervor, die 2004 geboren wurde. 2005 heiratete Klum den Sänger Seal. Mit ihm hat sie drei Kinder: Henry (2005), Johan (2006) und Tochter Lou (2009). Das Paar gab 2012 seine Trennung bekannt.