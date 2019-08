Hochzeit in Italien

Heidi Klum und Tom Kaulitz © APA/AFP/VALERIE MACON

Nach gerade einmal 17-monatiger Beziehung haben sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29, Tokio-Hotel) das Jawort geben. Auf einer Luxusjacht ist das Brautpaar im wahrsten Sinne des Wortes in den Hafen der Ehe geschippert. Das Ex-Model trug ein pompöses Hochzeitskleid mit Blumenapplikationen, den Musiker sah man in einem sommerlichen Anzug in Crème. Die Zeremonie soll 25 Minuten gedauert haben.

Rückblick: Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, machte den Auftakt am Freitag eine Dinner-Party im Restaurant "Il Riccio". Bei strahlendem Wetter wurde mit Familienmitgliedern und engen Freunden wie Modeschöpfer Wolfgang Joop, Sänger Sasha, TV-Koch Ralf Zacherl und Ex-GNTM-Juror Thomas Hayo gefeiert. Laut "Gala" gab es auch schon einen ersten Tanz: Heidi trug dabei ein weißes, luftiges Sommerkleid mit Gürtel, Tom eine weiße Hose und ein grünes Jacket. Wie für den Hochzeitstanz schon im Vorfeld geübt wurde, sehen Sie hier:

Die eigentliche Hochzeit fand auf der Jacht "Christina O." statt. Die anschließende Party umfasste 120 Gäste.

Doch haben Heidi und Tom vielleicht sogar schon standesamtlich früher geheiratet? Deutsche Medien berichteten bereits Anfang Juli von einer Eheschließung im Februar. Wollen sie jetzt die große Sause dazu nachholen? Und sich vor allen Familienmitgliedern und Freunden nochmals das Ja-Wort geben. Ein Sprecher des Bürgermeisters von Capri sagte jedenfalls, am Standesamt seien die beiden nicht angemeldet, es handle sich um eine private Feier.

Klum - die auch für ihre Show "Germany's Next Topmodel" bekannt ist - hat bereits zwei Ehen hinter sich: Von 1997 bis 2003 war das Model aus Bergisch Gladbach mit dem Starfriseur Ric Pipino verheiratet. Aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore ging ihre Tochter Leni hervor, die 2004 geboren wurde. 2005 heiratete Klum den Sänger Seal. Mit ihm hat sie drei Kinder: Die Söhne Henry (2005) und Johan (2006) und Tochter Lou (2009). Das Paar gab 2012 seine Trennung bekannt.