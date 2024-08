Vor etwas mehr als einem Monat ging die Nachricht von Shannen Dohertys Tod um die Welt. Die Schauspielerin, die aus Projekten wie „Beverly Hills, 90210“ oder „Charmed“ bekannt war, kämpfte fast ein Jahrzehnt tapfer gegen ihre schwere Krebserkrankung. Letztendlich verlor sie den Kampf Mitte Juli im Alter von nur 53 Jahren. Was zurückbleibt, sind ihre Film- und Serienprojekte und ihr „Let‘s Be Clear“-Podcast.

Großes Herzensprojekt

Diesen hatte Doherty in den letzten Monaten ihres Lebens wie ein Tagebuch geführt und ihre Gedanken, Ängste, Rückschläge sowie Behandlungserfolge mit ihren Zuhörern geteilt. Ob allein oder mit prominenter Unterstützung, die Schauspielerin hatte Abertausende von Zuhörern, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Nach ihrem überraschenden Tod war unklar, wie es mit ihrem Herzensprojekt weitergehen wird. Nun hat ihre Mutter Rosa das Erbe angetreten und damit den letzten Wunsch ihrer Tochter erfüllt. „Dieser Podcast hat Shannen so viel bedeutet. Es hat ihr die Möglichkeit gegeben, ihre Geschichte zu erzählen. Es hat auch mir sehr viel bedeutet, weil ich so die Möglichkeit hatte, ihr dabei zuzusehen“, erzählt sie in einem aktuellen Video auf Instagram.

Andenken an Shannen bewahren

Sie bedankte sich zudem für die lieben Nachrichten und die Unterstützung, die sie nach dem Tod ihrer Tochter bekommen hat. „Ich danke euch allen. Ich werde ab sofort mein Bestes geben, das für sie weiterzuführen. Denn das haben wir vorab so besprochen, sie hat das so gewollt“.

In der ersten Folge erinnert sie sich gemeinsam mit einer von Dohertys besten Freundinnen, Anne Marie Kortright Martinez, an ihre Tochter. Sie berichten, dass sich die beiden nun um den geliebten Hund der Schauspielerin, Bowie, kümmern. Künftig möchte Dohertys Mutter versuchen, mithilfe des Podcasts das Andenken an ihre Tochter zu bewahren und die wichtige Arbeit, die sie für andere Erkrankte geleistet hat, weiterzuführen.