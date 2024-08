Katy Perry ist für jeden Spaß zu haben. Das bewies die Popsängerin jetzt in einer gemeinsamen Aktion mit ihrem Partner Orlando Bloom. Dieser versucht sich nämlich für eine Dokumentarserie in verschiedenen Extremsportarten, und Perry ließ es sich nicht nehmen, gleich mitzumachen.

So sprangen die beiden während ihres Urlaubs auf Sardinien aus einem Helikopter ins Meer. Ein Video davon postete Perry anschließend auf Instagram. Ein Teil des Clips wurde von Orlando Bloom gefilmt. Der Schauspieler hielt während des Sprungs eine Kamera in der linken Hand. In der rechten hielt er die Hand seiner Verlobten.

Perry und Bloom verbringen derzeit einige Tage auf Sardinien, zusammen mit einer illustren Gesellschaft. Neben dem Paar sind auch Leonardo DiCaprio (49) und seine Freundin Vittoria Ceretti (26) auf die 500 Millionen Dollar teure Yacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) eingeladen. Dabei soll Bezos‘ Verlobte Lauren Sánchez (54) den Hubschrauber geflogen haben, aus dem das Paar absprang.