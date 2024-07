Ob im eigenen Garten, im schicken USA-Kleid oder im U.S. Navy-Flieger hoch über den Wolken: Die Stars feierten am 4. Juli den Unabhängigkeitstag in den USA.

„Born in the U.S.A.“: So feierten die US-Promis den 4. Juli

Der 4. Juli wird in ganz Amerika traditionell groß und pompös gefeiert. Alles erstrahlt in den Nationalfarben weiß, rot und blau, die Flagge wird stolz umher geschwungen und „Born in the U.S.A“ dröhnt aus den Boxen. Auch die Stars zelebrierten den Unabhängigkeitstag und lassen die Welt in den sozialen Medien daran teilhaben.

Feier mit Familie und Freunden

Wahl-Amerikaner Arnold Schwarzenegger teilt auf Instagram einen alten Schnappschuss mit Sohn Patrick.

© Instagram/Patrick Schwarzenegger

Sängerin Jennifer Lopez stimmt anlässlich der Feierlichkeiten rund um den 4. Juli ein Ständchen an. Im Rahmen einer emotionalen Ballade deklariert sie ihre Liebe für Amerika, sie richtet aber auch einige Worte in ihrer Muttersprache Spanisch an das Publikum.

Sänger Pitbull zeigt sich auf Instagram lässig mit USA-Sonnenbrille und schreibt: „Geht und feiert eure Unabhängigkeit, weil sie unbezahlbar ist und Freiheit das beste Geschenk ist, das du je bekommen wirst“.

Schauspieler Mark Wahlberg verbrachte den Tag im Kreise seiner Familie. Gemeinsam wurde gegessen und gefeiert.

Sängerin Katy Perry zeigt sich im USA-Bikini und macht auf ihren neuen Song aufmerksam, der in der kommenden Woche erscheinen soll.

Kelly Osbourne verbrachte den Unabhängigkeitstag gemeinsam mit Partner Sid Wilson und ihrem Sohn Sidney. Natürlich durfte ein passendes Outfit mit „Stars and Stripes“ nicht fehlen.

© Instagram/Kelly Osbourne

Schauspielerin Kristin Bell und ihre Familie waren in Feierlaune, sie gab via Instagram Einblicke in ihre USA-Tanzparty. Dazu schreibt sie: „Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, wie wir uns verbessern können, bleibt dies der beste Ort der Welt, um hart arbeiten und Ergebnisse sehen zu können. Und wir sind den Menschen, die hart für diese Demokratie gekämpft haben, ewig dankbar“.

Für Schauspieler Glen Powell ging es hoch hinaus, er durfte mit der U.S. Navy mitfliegen und teilt einige Aufnahmen aus dem Cockpit auf Instagram.

© Instagram/Glen Powell

Für Barack und Michelle Obama war es ein ganz besonderer Tag, sie feierten nicht nur den amerikanischen Unabhängigkeitstag, sondern auch den 26. Geburtstag ihrer Tochter Malia. „Ich bin so glücklich, dass ich deine Mutter sein darf und die Möglichkeit hatte dabei zuzusehen, wie du dich in so eine wundervolle junge Frau verwandelt hast“, schreibt Mama Michelle Obama auf X, vormals Twitter.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zeigt anlässlich des 4. Juli sein sportliches Können am Surfbrett. Mit einer USA-Flagge und im Anzug prescht er durch die Wellen, ob das Video echt oder KI-generiert ist, bleibt wohl sein Geheimnis.