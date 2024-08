Cristiano Ronaldo (39) lernte 2016 seine Georgina (30) in einem Gucci-Shop, wo sie als Verkäuferin angestellt war, kennen und lieben. Seit 2017 sind sie ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder, Alana (6) und Bella (2). Eine öffentlich bekannte Hochzeit hat es noch nicht gegeben, Fans stehen noch immer im Dunkeln, wenn es darum geht, ob Ronaldo und seine Georgina schon den Bund der Ehe geschlossen haben. Doch nun passierte dem 39-Jährigen ein vermeintlicher Ausrutscher.

Ronaldo spricht von seiner Frau

Auf Instagram drehen die Follower am Rad: In einem Clip für die Fitness-Firma Whoop sieht man den Star-Fußballspieler beim Hantelstemmen in seinem Heim-Fitness-Studio. Mit diesem einen Satz bringt er dann die Gerüchteküche zum Brodeln: „Wenn ich nicht im Verein trainiere, trainiere ich gerne mit meiner Frau zu Hause“. Ob und wann Ronaldo seiner Liebsten das Ja-Wort gegeben hat, wissen nur die beiden selbst. Gegenüber dem US-Entertainment-Portal „PageSix“ erklärte Ronaldos Management, dass die Hochzeit weder bestätigt noch für unwahr bestätigt werden könne.

Vertrag regelt ihre Beziehung

Rodríguez hatte in ihrer Netflix-Serie „Ich bin Georgina“ ihre zweite Hälfte ebenfalls als ihren „Mann“ betitelt. In der Doku sprach Ronaldo auch von einer zukünftigen Hochzeit, die irgendwann passieren werde. Ob sie verheiratet sind oder nicht, verbunden fühlen sich die beiden Eltern in jedem Fall sehr eng. Dennoch haben der 39-Jährige und seine Lebenspartnerin ihr Zusammenleben vertraglich geregelt. Neben den gemeinsamen Kindern hat Ronaldo noch drei weitere: Sohn Cristiano Ronaldo Junior (13) sowie die Zwillinge Eva und Mateo (7).