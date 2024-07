Lange wurde gemunkelt, nun ist es offiziell! Musikerin Lady Gaga (38) und Michael Polansky (46) haben sich verlobt. Das bestätigte die Sängerin selbst bei den Olympischen Spielen in Paris. Gegenüber Premier Gabriel Attal stellt sie den 46-Jährigen als „ihren Verlobten“ vor, wie das „People“-Magazin berichtet. Die US-Sängerin war ein Teil der pompösen Eröffnungszeremonie.

Lady Gaga sang am Ufer der Seine:

Lady Gaga im Liebesglück

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, ist seit Anfang 2020 mit dem Unternehmer liiert. Im letzten Jahr gab es immer wieder Gerüchte um eine Trennung, einige Wochen später zeigten sich die beiden aber wieder händchenhaltend in der Öffentlichkeit.

Schwangerschaftsgerüchte

Anfang Juni war sich die Presse sicher, die 38-Jährige „sei schwanger“, es tauchten verdächtige Fotos von der Hochzeit ihrer Schwester auf, die sie mit einer Wölbung unter dem Kleid zeigten. Germanotta dementierte die Schwangerschaft kurz darauf.

Nun scheint sie ihr Glück mit Polansky gefunden zu haben, der 46-Jährige scheint sie in jeder Lebenslage zu unterstützen. Lady Gaga hat sich in den vergangenen Jahren neben ihrer Karriere als Musikerin ein Standbein als Schauspielerin aufgebaut. Sie bewies bereits einige Male ihr Talent als Schauspielerin, begeisterte mit Rollen in „American Horror Story“, „House of Gucci“ oder „A Star is Born“. Zudem wird sie ab Oktober in der Fortsetzung der „Joker“-Verfilmung an der Seite von Joaquin Phoenix auf den heimischen Leinwänden zu sehen sein.