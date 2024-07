Portugal schlug gestern im Euro-Achtelfinale Außenseiter Slowenien in einem wahren Krimi erst mit 3:0 nach dem Elfmeterschießen. Ein Sieg für die Mannschaft von Cristiano Ronaldo (39) – allerdings mit Glück und einer ganzen Menge Drama. Der Aufreger des Spiels passierte in der Nachspielzeit 105. Minute. Nach einem Foul an Jota trat Ronaldo zum Elfmeter an – und scheiterte an Torwart Oblak. Das ging auch Ronaldos Mutter auf der Tribüne an die Nieren. Maria Dolores dos Santos Aveiro (69) weinte und litt mit ihrem Sohn, aus dem Portugal-Block hingegen gab es Ronaldo-Sprechchöre.

In der Pause der Verlängerung weinte Ronaldo im Kreise seiner Mannschaft hemmungslos. Seine Mitspieler trösten ihn, sein bester Freund Dalot bemühte sich nach Leibeskräften, Ronaldo nach dem Weinkrampf wieder aufzubauen.