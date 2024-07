Milliardär Elon Musk, mittlerweile 53 Jahre alt, ist Vater von zwölf Kindern. Sein erklärtes Ziel ist es, durch seine Nachkommenschaft einem möglichen Bevölkerungskollaps durch Überalterung entgegenzuwirken. Unter diesen Kindern befindet sich auch Vivian Jenna Wilson (29), die bei ihrer Geburt als Xavier Alexander Musk benannt wurde und im Alter von 16 Jahren eine Geschlechtsänderung durchführen ließ.

In einem Interview mit dem US-Portal „DailyWire“ äußerte sich Musk ausführlich über seine Trans-Tochter. Er erklärte, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass Erwachsene Kinder in Identitätskrisen so beeinflussen könnten, dass diese glauben, im falschen Körper zu sein. „Ich wurde praktisch dazu gebracht, Dokumente für ihn zu unterschreiben“, sagte der Tesla-Chef.

Musk betonte, dass er über die Wirkungsweise der Medikamente zur Geschlechtsangleichung nicht aufgeklärt worden sei. „Mir wurde nicht mitgeteilt, dass Pubertätsblocker im Grunde genommen Sterilisationsmittel sind“, erklärte er. „Im Grunde habe ich meinen Sohn verloren.“

Weiterhin äußerte Musk seine Frustration mit den Worten: „Das Woke-Virus hat meinen Sohn zerstört.“ Aus diesem Grund habe er sich vorgenommen, gegen das „Woke-Virus“ vorzugehen. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Musk, der sich in der letzten Zeit verstärkt politisch engagiert hat, unter anderem durch seine Unterstützung für Donald Trump.

Vivian Jenna Wilson (29) © Screenshot Twitter @lisa_liberal

Zu seiner Tochter Vivian, die mittlerweile überzeugte Kommunistin ist, hat Musk keinen Kontakt mehr. „Ich habe viele Versuche unternommen, mich ihr anzunähern, aber sie möchte keine Zeit mit mir verbringen“, sagte er abschließend.