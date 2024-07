Die Gesichtszüge sind unverkennbar. Ganz der Bruder, nur etwas schlanker und sportlicher. Kimbal Musk ist seinem berühmten Bruder Elon ganz nah. Denn er sitzt im Aufsichtsrat von Tesla und hat damit ein gewichtiges Wort mitzureden, wenn es um die berühmte Elektroautofirma geht. Kein Wunder: Denn auch sonst waren Kimbal und Elon immer ein eingespieltes Team.

Start-Up-Gründer statt Börsenmakler

Kimbal ist zwei Jahre jünger als Elon und war in seiner Kindheit ein wichtiger Begleiter seines Bruders, der es alles andere als leicht hatte. Immer wieder wurde Elon geschlagen, erzählt er in einem Interview mit der „Times“. Kimbal, der heute gerne und oft mit Cowboyhut auftritt, versuchte nach der Highschool sein Glück in Kanada.

Ein Wirtschaftsstudium sollte ihm den Weg zum Börsenmakler an der Wall Street ebnen - es blieb beim Versuch. Stattdessen gründete er 1995 mit seinem Bruder eine Firma - „Zip2“, ein Software-Start-up für Online-Stadtführer. Der Plan ging auf, schon nach vier Jahren verkaufen sie die Firma für rund 280 Millionen Dollar.

Mit viel Geld im Hintergrund erfüllt sich Kimbal in den folgenden Jahren einen Traum nach dem anderen. 2001 lässt er sich am „French Culinary Institute“ zum Koch ausbilden. Damit will er ein „Trauma“ aus seiner Kindheit überwinden, denn die Mutter der Musks soll furchtbar gekocht haben. „Das war ein Albtraum für Kinder“, sagt Kimbal über Kürbis ohne Gewürze und Bohnensuppe. Kimbal hat mehr Talent. 2004 eröffnet er sein erstes Restaurant in Boulder, Colorado, wo er noch heute lebt. Im selben Jahr gründete er mit Partnern die „Kitchen Restaurant Group“.

Elon Musk und sein Bruder Kimbal © AP / Alex Brandon

Wie sein Bruder lässt sich auch Kimbal von Rückschlägen nicht unterkriegen. Als er sich 2010 beim Skifahren das Genick brach, musste er im Krankenhaus an der Halswirbelsäule operiert werden. „Damals habe ich beschlossen, mich ganz auf Ernährung zu konzentrieren und mein Leben einer glücklicheren Zukunft zu widmen“, sagt er. In den folgenden Jahren legt er Lerngärten an US-Schulen an und baut Gemüse in Schiffscontainern an.

Kimbal bleibt aktiv, engagiert sich bei SpaceX, wo er im Aufsichtsrat sitzt, und verändert sich auch privat. 2019 heiratet er Christiana. Sie ist die Tochter des amerikanischen Unternehmers und Multimillionärs Sam Wyly (89). Sein Trauzeuge natürlich: Bruder Elon Musk.