Kult-Schauspieler Clint Eastwood (94) ist am Boden zerstört, seine langjährige Partnerin Christina Sandera ist kürzlich mit nur 61 Jahren verstorben. Die beiden waren rund zehn Jahre lang ein Paar, ihr Tod sei Berichten zufolge völlig unerwartet gekommen.

Todesursache bekannt

Doch was ist passiert? Wie ein offizieller Sprecher des Gesundheitsamtes gegenüber der „New York Post“ bestätigt, ist die Lebensgefährtin von Eastwood an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.

Im Rahmen eines kurzen Statements gegenüber „Hollywood Reporter“ gab der 94-Jährige Einblicke in seine Gefühlswelt: „Christina war eine liebevolle, fürsorgliche Frau, und ich werde sie sehr vermissen“. Die beiden führten eine sehr private Beziehung, bekannt ist, dass der Schauspielstar Sandera im Mission Ranch Hotel and Restaurant in Kalifornien kennengelernt hat. Trotz des großen Altersunterschieds wurden die beiden ein Paar.

Eastwood war vor seiner Beziehung mit Sandera zweimal verheiratet, die Ehe mit Model Maggie Johnson scheiterte nach elf Jahren, 1996 gab er Journalistin Dina Ruiz das Ja-Wort, die Trennung erfolgte 2014. Der ehemalige Westernstar hat insgesamt acht Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Erst kürzlich durfte er seine jüngste Tochter Morgan (27) zum Altar bringen, sie erwartet gerade ihr erstes Kind.