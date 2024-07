Die australische Schauspielerin Rebel Wilson ist ein großer Steiermark-Fan. Immer wieder kehrt sie nach Altaussee zurück, genauer gesagt in das Vivamayr-Resort. Mittlerweile gehört die 44-Jährige fast schon zu den Stammgästen im Hotel, das umfassende Kuren samt Detoxing anbietet.

"Ich liebe diesen Ort so sehr ..."

Aktuell ist sie erneut dort, diesmal mit ihrer Verlobten Ramona Agruma und Tochter Royce Lillian (1), die mithilfe einer Leihmutter auf die Welt kam: „Familienzeit in Altaussee in Österreich während ich meinem Lieblings-Sommerritual nachgehe und im Vivamayr-Resort wieder auf meine Gesundheit schaue. Ich liebe diesen Ort so sehr“, schreibt sie auf Instagram.

Schon in den vergangenen Jahren ließ die einst mollige Schauspielerin, die vor allem in ihrer Rolle in der Filmreihe "Pitch Perfect" weltbekannt wurde, dort ihre Kilos purzeln – die größten Abnehmerfolge verdanke sie ihren Altaussee-Aufenthalten, schrieb sie einst auf Instagram. Ihre Behandlungen und ausgedehnten Spaziergänge rund um den Altausseersee hat sie selbst immer wieder in vielen launigen Videos und Bildern dokumentiert.

11 Millionen Follower

Wie lange sie diesmal in der Steiermark ist, ist nicht bekannt – Touristiker freuen sich aber wohl über jedes Posting der bekannten Schauspielerin: Wilson, die zuletzt ein unfreiwilliges Coming-out hatte, als ihre Beziehung zu Modedesignerin Ramona Agruma öffentlich wurde, gilt als echter Quotenbringer: Allein auf Instagram hat sie elf Millionen Follower.