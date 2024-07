Star-Besetzung für eine neue TV-Serie: Richard Gere (74, "Chicago", "Pretty Woman") wird in der Spionagethriller-Serie "The Agency" mitspielen. Nach Angaben des Streamingdienstes Paramount+ soll er einen früheren Spion namens Bosko verkörpern, der jetzt das Agenten-Hauptquartier in London leitet. Die Dreharbeiten zu der zehnteiligen Serie seien angelaufen, hieß es.

Gere, der im Mai bei den Festspielen in Cannes seinen neuen Film "Oh, Canada" vorgestellt hat, hat in seiner langen Hollywood-Karriere Fernsehrollen weitgehend vermieden. Ausnahmen waren die britische Miniserie "MotherFatherSon" (2019), der Fernsehfilm "And the Band Played On" (1993) und eine kleine Gastrolle 1976 in der Krimiserie "Kojak - Einsatz in Manhattan".

Produzent George Clooney

In "The Agency", einem Remake der französischen TV-Serie "Büro der Legenden", trifft Gere auf den deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender (47, "The Killer", "X-Men"). Der spielt einen CIA-Agenten, der nach einem langjährigen Undercover-Einsatz ins Londoner Büro zurückkehrt. Dort wird er mit einer früheren Liebschaft und einer neuen, gefährlichen Aufgaben konfrontiert. Die Regie übernimmt der Brite Joe Wright ("Die dunkelste Stunde").

Hollywood-Star George Clooney (63), diesmal als ausführender Produzent, und sein Produktionspartner Grant Heslov produzierten zuvor Filme wie "Argo", "Im August in Osage County" oder "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden".

Voll verliebt

Auf dem roten Teppich vor der „Oh, Canada“-Weltpremiere Mitte Mai zeigte sich Gere verliebt mit Ehefrau Alejandra Silva (41). Dabei turtelten die beiden auf dem roten Teppich wie verliebte Teenager. Der Schauspieler konnte kaum die Hände von seiner Liebsten lassen, nahm sie liebevoll in den Arm und küsste sie. Ihr ging es nicht anders. Alejandra schwärmte kürzlich in einem Interview mit Hello! von ihrem Mann. „Er ist der bescheidenste, einfühlsamste, liebevollste, aufmerksamste, lustigste und großzügigste Mann, den ich je getroffen habe“, sagte sie. Der „Pretty Woman“-Darsteller würde ihr Tag für Tag zeigen, wie viel sie ihm bedeute. „Ich bin so verliebt! Wie würdest du dich fühlen, wenn man dich jeden Morgen fragen würde: ‚Was würde dich heute glücklich machen?‘ Es vergeht kein Tag, an dem er nicht erwähnt, wie wichtig ich für ihn bin. Ich weiß das sehr zu schätzen“, führte sie aus.