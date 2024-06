Alexander Rüdiger (54) ist als Moderator der ORF-Show „Money Maker“ bekannt geworden. Der gebürtige Wiener moderierte die Sendung von 2007 bis 2019. Nach dem Ende der Sendung hat er neue Projekte ins Auge gefasst, darunter die ORF III-Produktion „Land der Berge“. Im Zuge dessen stand eine Weitwanderung von Sonnberg, dem höchsten Berg des Leithagebirges, bis zu den römischen Hügelgräbern in St. Martin an der Raab auf dem Programm. Das Format sollte im Herbst 2024 ausgestrahlt werden, doch die Dreharbeiten fanden ein abruptes Ende, der 54-Jährige musste ins Krankenhaus. Das gab der ORF-Moderator via Facebook bekannt.

Schonkost

„Auf meiner neuen Checkliste steht jetzt Schonkost! Das ist fantastisch und ich hoffe, dass ich danach nicht krankenhausreif bin“, schreibt Rüdiger.

Rüdiger hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, Anfang 2020 sprach er erstmals öffentlich über seine Parkinson-Diagnose. Die Erkrankung ist auf eine langjährige Holzschutzmittelvergiftung zurückzuführen, wie Ärzte herausfanden.

Erst im April hatte er sich einer neuartigen Mikrobiom-Therapie zur Regeneration des Darms unterzogen, wie der Kurier berichtet. „Ich erhoffe mir natürlich, dass die Symptomatik besser wird – Müdigkeit, Stoffwechsel und so weiter. Und weil eben, wie man weiß, sehr viel vom Darm ausgeht. Der Darm ist das zweite Hirn des Menschen und wenn es da eine Verbesserung gibt, dann bin ich sehr glücklich“, erzählte der 54-Jährige damals der Tageszeitung.

Bleibt zu hoffen, dass es Rüdiger bald wieder besser geht und er die Klinik verlassen kann. Unter seinem Posting sind bereits zahlreiche Genesungswünsche zu finden.

Mehrere Marathons hinter sich

Rüdiger absolvierte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Male internationale Wettbewerbe. 2013 und 2018 nahm er beispielsweise am Nordpolmarathon teil oder stellte sein Können beim ersten Vulkan-Marathon der Welt in der Atacamawüste unter Beweis. Letzteren beendete er 2018 mit dem zweiten Platz. Beim Everest-Marathon 2019 erreichte Rüdiger den 4. internationalen Wertungsplatz.