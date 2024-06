Zuerst traditionell in Tracht - nun ganz in Weiß: DSV-Skiass Kira Weidle (28) hat in Südtirol nun auch kirchlich geheiratet. „More amore“ - mit diesen schlichten Worten und traumhaft schönen Bildern von der Hochzeit teilte sie auf Instagram ihr Glück. Und das steht ihr und ihrem Mann Constantin ins Gesicht geschrieben.

Und die Glückwünsche der Kollegen aus dem Ski-Zirkus bleiben nicht aus. „Congrats!!“ schreibt Ski-Star Mikaela Shiffrin. Und mit einem Augenzwinkern postet die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia: „Congrats my friend! I’m sure you had some tip top bottles! (Herzlichen Glückwunsch! Ich bin sicher, du hattest einige Spitzenflaschen!)“.

Bereits im Mai war am Starnberger See die standesamtliche Hochzeit. Mit einem breiten Grinsen, einem weißen Brautstrauß in der einen und ihrem Bräutigam Constantin an der anderen Hand schreitet sie am ersten Foto aus dem Trausaal. „YES foreverandalways“, postete die Abfahts-Vizeweltmeisterin von 2021 dazu.