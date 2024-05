In der heutigen Zeit ist es längst keine Seltenheit mehr, dass Mitglieder der Königshäuser ganz offen über ihre Erkrankungen und Diagnosen sprechen. So ist beispielsweise seit vielen Jahren bekannt, dass Kronprinzessin Mette-Marit (50) an Lungenfibrose leidet. Auch König Charles (75) sowie Prinzessin Kate (42) machten ihre Krebs-Diagnosen Anfang des Jahres öffentlich.

Lebensrettende Operation

Prinz Daniel von Schweden (50) litt seit seiner Geburt an einer chronischen Erkrankung, die die Funktion seiner Nieren einschränkte. Der Ehemann von Kronprinzessin Victoria (46) musste für einen gewissen Zeitraum um sein Leben bangen, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich Ende der 2000er enorm. Er war auf regelmäßige Dialyse-Behandlungen angewiesen, um zu überleben. Die letzte Rettung für den heute 50-Jährigen war eine Nierentransplantation.

Zu seinem großen Glück wurde rasch ein Spender innerhalb der Familie gefunden, Vater Olle Westling (79) gab seinem Sohn eine seiner Nieren. Am 27. Mai 2009 rettete Westling dem Mann der künftigen Königin von Schweden das Leben. Beide mussten sich einer komplizierten, mehrstündigen Operation unterziehen, die aber gut verlief. Kurz darauf konnte der Prinz das Krankenhaus bereits wieder verlassen und sein Leben wieder unbeschwert genießen.

Familie war wichtige Stütze

Wie schwierig die Jahre vor der Operation für ihn und seine Familie gewesen sein müssen, ist nur zu erahnen. Der Prinz, der zwei gemeinsame Kinder mit Kronprinzessin Victoria hat, sprach anlässlich seines 50. Geburtstags erstmals über seine Erkrankung. Die Zeit nach der Operation wäre für ihn nicht einfach gewesen, gab er in einem exklusiven Fernsehinterview mit Journalistin Carina Bergfeldt zu. Er sehe das Organ als großes Geschenk: "Es ist schrecklich, nicht gesund zu sein und jahrein, jahraus auf eine Spende warten zu müssen. Einige überleben das Warten nicht."

Obwohl die Operation vor 15 Jahren gut verlaufen ist und er seither keine größeren Beschwerden mehr hatte, muss Prinz Daniel auf einiges achten. Da ein Spenderorgan jederzeit vom Körper abgestoßen werden kann, muss er täglich Medikamente einnehmen und einen gesunden Lebensstil pflegen.

Seine große Liebe Victoria

Eine große Stütze in den letzten Jahrzehnten war wohl Ehefrau Victoria. Ihre Liebesgeschichte gleicht einem Märchen. In den frühen 2000er-Jahren kehrte Victoria von Schweden nach zwei Jahren Studium in den USA in ihre Heimat zurück und meldete sich bei einem örtlichen Fitnessstudio an. Ihr Trainer war kein Geringerer als Daniel Westling, ihr jetziger Ehemann.

Vorerst hielten die beiden ihre Beziehung unter Verschluss. Lange musste die Prinzessin um ihre Liebe mit dem Bürgerlichen kämpfen. Im Jahr 2009 verlobten sich die beiden schließlich, 2010 gaben sie sich das Jawort. Zwei Jahre später krönte Tochter Estelle ihr Liebesglück, 2016 machte Sohn Oscar die Familie komplett.

