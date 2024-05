Seit zehn Jahren ist Musiker Lemo Stammgast in den Charts, mit Songs wie „Himmel über Wien“ oder „So leicht“ sang sich der Sänger, der in Wirklichkeit Clemens Kinigadner heißt, in die Herzen seiner Fans. Doch zuletzt wurde es ruhig um den 38-Jährigen.

Warum, teilt er jetzt stolz via Social Media mit: „Walking into a bright future. Baby No. 2 arrived!“, schreibt der Sänger unter ein „explosives“ Foto. Wir gratulieren!