Die deutsche Radiomoderatorin, Komikerin, DJane und Schauspielerin Larissa Rieß (35) ist überglücklich, denn sie ist wieder schwanger. Das gab die 35-Jährige in sozialen Medien bekannt – „Producing Baby Nr. 2“ hieß es auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto, auf dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist.

Komikerin im Babyglück

Unter dem Beitrag gratulierten ihr bereits zahlreiche Prominente, darunter Komikerin Carolin Kebekus (43), Schauspielerin Jana Schölermann (36) und Moderatorin Frauke Ludowig (60). Wann das zweite Kind zur Welt kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Rieß ist seit 2018 verheiratet und bekam 2020 ihr erstes Kind. Vielen dürfte sie durch ihren Auftritt in der deutschen Amazon-Show „LOL: Last One Laughing“ im Jahr 2021 bekannt sein. Zudem trat sie im „Neo Magazin Royale“ in verschiedenen Rollen an der Seite von Jan Böhmermann auf, moderierte Sportsendungen und übernahm im Film „Fack ju Göhte 3“ ihre erste Kinorolle.