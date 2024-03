US-Schauspielerin Natalie Portman (42) und der französische Choreograf Benjamin Millepied (46) sind nach mehr als elf Jahren Ehe geschiedene Leute. Die Scheidung sei bereits im Februar in Frankreich vollzogen worden, bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld der Oscar-Preisträgerin am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Das Paar hatte im Jahr 2012 in Kalifornien geheiratet und hat zwei Kinder. Sohn Aleph ist zwölf Jahre alt, Tochter Amalia sieben.

Angebliche Affäre

Im Mai vergangenen Jahres hatten Medien über eine angebliche Affäre Millepieds berichtet. Das Paar äußerte sich nie öffentlich zu den Berichten, dem Magazin „People“ zufolge reichte Portman jedoch nur zwei Monate später die Scheidung ein.

Portman gehört zu den Top-Stars in Hollywood. Schon als Kind trat sie in „Leon der Profi“ an der Seite von Jean Reno auf, in mehreren „Star Wars“-Filmen spielte sie Padmé Amidala. Bei den Dreharbeiten zu dem im Ballett-Milieu spielenden Thriller „Black Swan“ lernte sie 2009 Millepied kennen.